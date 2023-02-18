Kazakistan Salih Nesil Vakfından depremzedelere 500 bin dolarlık yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazakistan Salih Nesil Vakfından depremzedelere 500 bin dolarlık yardım

AA

Kazakistan Salih Nesil Vakfından depremzedelere 500 bin dolarlık yardım

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Kazakistan Salih Nesil Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanmak üzere 500 bin dolarlık yardım bütçesiyle Türkiye'ye geldi.

Kasabekov ile beraberindekiler, Çorum'a gelerek AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile görüştü. Deprem ile ilgili bilgi alan heyet, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu Hitit Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Hitit Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle depremzedelere ikramda bulunan Kasabekov, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kasabekov, AA muhabirine, Salih Nesil Vakfının 8 yıldır ülkelerinde ve yurt dışında yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Türkiye'deki depremin ardından harekete geçtiklerini dile getiren Kasabekov, şöyle devam etti:

"Vakfımızın kurucu yönetim kurulu, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kardeşleri Bolat Nazarbayev, Nurbol Nazarbayev ve başka hayırsever ağabeylerimizden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyemiz Nurbol Nazarbayev, depremi duyar duymaz 500 bin dolar vakfa devretti. Bizzat Türkiye'ye gidip neye ihtiyaç olduğunu kendi gözlerimizle görmemizi, kendi dilimizde taziyelerimizi iletip kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bizzat göstermemizi istedi. Bu amaçla buraya geldik."

Deprem bölgesinde de inceleme yapacaklarını dile getiren Kasabekov, "Oraları kendi gözlerimizle göreceğiz, neye ihtiyaç varsa Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Çadır ihtiyacı varsa çadır, konteyner ihtiyacı varsa konteyner alacağız. Yetim kalan çocuklara da yardımcı olmak istiyoruz. Orada farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencileri maddi anlamda yurt ücretleri, harç ücretleri gibi konularda desteklemeye hazırız." diye konuştu.

- "Biz biriz, daima sizinle beraberiz"

Kasabekov, Kazakistan'daki hayırseverlerin katkılarıyla depremzedeler için yardımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'nin çok büyük bir afet yaşadığına dikkati çeken Kasabekov, "Kolay değil, başınıza büyük bir felaket geldi. Allah sabır versin, yar ve yardımcınız olsun. Biz biriz, daima sizinle beraberiz. Allah'ın selamı sizlere olsun. Geçmiş olsun, Allah yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Kasabekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de ilk andan itibaren Türkiye'deki depremle ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

Vakfın Türkiye deprem yardımı koordinatörü Timur Nussipkhanov da depremin ardından Kazakistan'ın yardım için elinden geleni yapmaya başladığını anlattı.

Vakfın doğal afetler konusunda tecrübeli olduğuna işaret eden Nussipkhanov, "Vakfımız tufan, sel gibi olaylarda hep yardımcı olmuştur, Kazakistan içinde ve dışında. Pandemi dönemlerinde de hayır işleriyle uğraşan bir vakıftır. Bu yardımların belli bir sınırı yoktur, devamı olacaktır." dedi.

Hitit Üniversitesinde doktora yaptığını, bu nedenle Çorum'u bildiğini anlatan Nussipkhanov, şunları söyledi:

"Çorum deprem bölgesine yakın olduğu için buradaki belediye, AK Parti milletvekilleri ve diğer yetkililer de bize yardımcı oluyor. Buradan yemek şirketleri aracılığıyla deprem bölgesinde 20 bin kişilik yemek dağıtacağız. Konteyner, çadır desteği vereceğiz. Hitit Üniversitesinde öğrenim gören deprem bölgesinden 1600 civarında öğrenci olduğunu öğrendik. Bunun dışında yetim kalan, annesi babası vefat eden öğrenciler var. Öğrenim harçlarını yatıracağız, yurtta kalıyorsa masraflarını karşılayacağız bir sene boyunca. Hayır işlerini bizzat kendi elimizle, yanlarında olarak, moral vermek için seferber olduk."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da meslek lisesi öğretmenleri depremzedeler için uyku tulumu üretiyor
YEREL HABERLER Çorum'da meslek lisesi öğretmenleri depremzedeler ...
Depremde ölenler için Alaca ve İskilip ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremde ölenler için Alaca ve İskilip ilçelerinde ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde deprem anının yeni ...
Çorum'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Çorum'da yangın çıkan iki katlı ev kullanılamaz hale ...
İskilip Belediyesi depremzedeler için hayır çarşısı kurdu
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi depremzedeler için hayır çarşısı ...
Çorum'un Alaca ilçesinde 248 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Çorum'un Alaca ilçesinde 248 depremzede misafir ...
Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Tekerlekli sandalyedeki Seha, deprem bölgesine yardım götürdü
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyedeki Seha, deprem bölgesine yardım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.