Kazakistan Salih Nesil Vakfından depremzedelere 500 bin dolarlık yardım

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Kazakistan Salih Nesil Vakfı Başkanı Kasım Kasabekov, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanmak üzere 500 bin dolarlık yardım bütçesiyle Türkiye'ye geldi.

Kasabekov ile beraberindekiler, Çorum'a gelerek AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile görüştü. Deprem ile ilgili bilgi alan heyet, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu Hitit Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Hitit Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle depremzedelere ikramda bulunan Kasabekov, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kasabekov, AA muhabirine, Salih Nesil Vakfının 8 yıldır ülkelerinde ve yurt dışında yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Türkiye'deki depremin ardından harekete geçtiklerini dile getiren Kasabekov, şöyle devam etti:



"Vakfımızın kurucu yönetim kurulu, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kardeşleri Bolat Nazarbayev, Nurbol Nazarbayev ve başka hayırsever ağabeylerimizden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyemiz Nurbol Nazarbayev, depremi duyar duymaz 500 bin dolar vakfa devretti. Bizzat Türkiye'ye gidip neye ihtiyaç olduğunu kendi gözlerimizle görmemizi, kendi dilimizde taziyelerimizi iletip kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bizzat göstermemizi istedi. Bu amaçla buraya geldik."

Deprem bölgesinde de inceleme yapacaklarını dile getiren Kasabekov, "Oraları kendi gözlerimizle göreceğiz, neye ihtiyaç varsa Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Çadır ihtiyacı varsa çadır, konteyner ihtiyacı varsa konteyner alacağız. Yetim kalan çocuklara da yardımcı olmak istiyoruz. Orada farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencileri maddi anlamda yurt ücretleri, harç ücretleri gibi konularda desteklemeye hazırız." diye konuştu.

- "Biz biriz, daima sizinle beraberiz"



Kasabekov, Kazakistan'daki hayırseverlerin katkılarıyla depremzedeler için yardımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Türkiye'nin çok büyük bir afet yaşadığına dikkati çeken Kasabekov, "Kolay değil, başınıza büyük bir felaket geldi. Allah sabır versin, yar ve yardımcınız olsun. Biz biriz, daima sizinle beraberiz. Allah'ın selamı sizlere olsun. Geçmiş olsun, Allah yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Kasabekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de ilk andan itibaren Türkiye'deki depremle ilgili gelişmeleri takip ettiğini ve yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

Vakfın Türkiye deprem yardımı koordinatörü Timur Nussipkhanov da depremin ardından Kazakistan'ın yardım için elinden geleni yapmaya başladığını anlattı.

Vakfın doğal afetler konusunda tecrübeli olduğuna işaret eden Nussipkhanov, "Vakfımız tufan, sel gibi olaylarda hep yardımcı olmuştur, Kazakistan içinde ve dışında. Pandemi dönemlerinde de hayır işleriyle uğraşan bir vakıftır. Bu yardımların belli bir sınırı yoktur, devamı olacaktır." dedi.

Hitit Üniversitesinde doktora yaptığını, bu nedenle Çorum'u bildiğini anlatan Nussipkhanov, şunları söyledi:

"Çorum deprem bölgesine yakın olduğu için buradaki belediye, AK Parti milletvekilleri ve diğer yetkililer de bize yardımcı oluyor. Buradan yemek şirketleri aracılığıyla deprem bölgesinde 20 bin kişilik yemek dağıtacağız. Konteyner, çadır desteği vereceğiz. Hitit Üniversitesinde öğrenim gören deprem bölgesinden 1600 civarında öğrenci olduğunu öğrendik. Bunun dışında yetim kalan, annesi babası vefat eden öğrenciler var. Öğrenim harçlarını yatıracağız, yurtta kalıyorsa masraflarını karşılayacağız bir sene boyunca. Hayır işlerini bizzat kendi elimizle, yanlarında olarak, moral vermek için seferber olduk."





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