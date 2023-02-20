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ÇORUM (AA) - Çorum'da gönüllü berberler, depremzedeleri tıraş etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden depremzedelerin bir kısmı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorum Hitit Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kentteki gönüllü 3 berber de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, tatil günlerinde öğrenci yurduna gelerek, depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

Üç berber, kendileri için hazırlanan alanda gün boyu çok sayıda depremzedenin saç ve sakalını tıraş etti.

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