Boğazkale'den deprem bölgesine iki tır daha yakacak yardımı gönderildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde toplanan 2 tır yakacak malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Boğazkale ilçesinde yardım seferberliği başlatıldı.

Kaymakamlık ve Belediyenin koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına vatandaşlar destek oldu.

Kampanya kapsamında gönüllü vatandaşlarca köylerden temin edilen odunlar, sobaya sığacak şekilde küçültülüp torbalara doldurulduktan sonra tırlara yüklendi.

İlk gönderilen toplam 5 tır yakacak ve insani yardım malzemesinin ardından toplanan 2 tır yakacak da afet bölgesine sevk edildi.

Kampanyanın devam ettiği, yardım etmek isteyen vatandaşların Kaymakamlığa başvurabileceği bildirildi.

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