Çorum'da 462 depremzede öğrenci eğitime başladı

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ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'a yerleşen 462 depremzede öğrenci, kentteki çeşitli okullarda ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, deprem nedeniyle verilen aranın ardından eğitim öğretim döneminin açılması nedeniyle okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Kentteki çeşitli pansiyon ve yurtlarda depremzedeler için açılan ana sınıflarını da ziyaret eden Kodek, öğrencilere hediyeler verdi.

Deprem bölgesinden öğrencilerin aileleriyle birlikte Çorum'a geldiğini belirten Kodek, "462 depremzede öğrencimiz, eğitime verilen aranın ardından Çorum'da ders başı yaptı. İlimizde ayrıca depremzede ailelerin çocukları için ana sınıfları oluşturduk. Buralarda da 20 öğrencimiz ana sınıfı eğitimi görmektedir." dedi.





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