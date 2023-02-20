Sungurlu'da 40 depremzede öğrenci ders başı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'un Sungurlu ilçesine yerleşen 40 depremzede öğrenci, ilçedeki çeşitli okullarda ders başı yaptı.

Sungurlu'da 7 bin 877 öğrenci yarı yıl tatili ve deprem sonrası verilen aranın ardından ders başı yaptı.

Depremin ardından Sungurlu'da misafir edilen 40 depremzede öğrenci de eğitime başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 40 depremzede öğrencimiz anaokulu, ilkoluk, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim hayatlarına ilçemizde devam etmekteler. Ayrıca ilçemize gelmekte olan ailelerden başvurular gelmeye devam ediyor. Okula başlayan öğrenci sayımız artacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.