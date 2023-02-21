İskilip Belediye Başkanı Sülük, afet konutlarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskilip Belediye Başkanı Sülük, afet konutlarını inceledi

AA

İskilip Belediye Başkanı Sülük, afet konutlarını inceledi

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede boş bulunan ve depremzedelerin misafir edilmesi planlanan afet evlerinde inceleme yaptı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak'ın da katıldığı incelemede binaların onarılması gereken yerleri tespit edildi.

Sülük, AA muhabirine, afet konutlarının 6 blok halinde 48 daireden oluştuğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden depremzedelerin afet evlerinde misafir edilebileceğini belirten Sülük, "Bu binaların onarım, tadilat yetkisi tarafımıza verildiğinde işleri hızla yapıp depremzede vatandaşlarımıza geçici olarak tahsis edebiliriz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ...
Sungurlu'da 40 depremzede öğrenci ders başı yaptı
YEREL HABERLER Sungurlu'da 40 depremzede öğrenci ders başı yaptı
Çorum'da 462 depremzede öğrenci eğitime başladı
YEREL HABERLER Çorum'da 462 depremzede öğrenci eğitime başladı
Çorum'un Bayat ilçesinde 43 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Çorum'un Bayat ilçesinde 43 depremzede misafir ...
Çorum'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Çorum'da bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
(Görüntülü) TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN TÜFEKLE BACAKLARINDAN VURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN TÜFEKLE ...
Tartıştığı kişiler tarafından tüfekle bacaklarından vuruldu
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiler tarafından tüfekle bacaklarından ...
Boğazkale'den deprem bölgesine iki tır daha yakacak yardımı gönderildi
YEREL HABERLER Boğazkale'den deprem bölgesine iki tır daha yakacak ...
Ortaköy'de depremzedeler için yardım kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Ortaköy'de depremzedeler için yardım kampanyası ...
Uğurludağ Belediye Başkanı Torun'dan deprem bölgesine ziyaret
YEREL HABERLER Uğurludağ Belediye Başkanı Torun'dan deprem bölgesine ...
Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden ...
Çorum'da gönüllü berberler depremzedeleri tıraş etti
YEREL HABERLER Çorum'da gönüllü berberler depremzedeleri tıraş etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.