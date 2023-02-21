Çorum'da emniyetin şok uygulamalarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce 13-20 Şubat tarihlerinde kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda 1222 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.
Kontrollerde çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 26 altı kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.
Kontrol edilen 154 araçtan 6'sına da 43 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.