Çorum'da emniyetin şok uygulamalarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce 13-20 Şubat tarihlerinde kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda 1222 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Kontrollerde çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 26 altı kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.

Kontrol edilen 154 araçtan 6'sına da 43 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

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