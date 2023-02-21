Çorum'dan 17 gönüllü, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde farklı mesleklere sahip 17 kişiden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayıp ilçeye döndü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından, Bayat'ta oturan maden işçisi, demir ve kalıp ustası gibi mesleklerden 17 kişi, gönüllü olarak bölgeye gitmeye karar verdi.

Yola çıkmak için hazırlık yapan gönüllülere, iş insani Ertuğrul Aksekili de arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere hilti, matkap, demir kesme makası, kazma, kürek gibi makine ve ekipman temin etti.

Kendi imkanlarıyla depremin ilk günü yola çıkan ekip, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İki gün burada kaldıktan sonra Kahramanmaraş il merkezine geçen gönüllüler, burada da yaklaşık 10 gün arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldı.

Depremin 11'inci günü enkaz altından bir kediyi çıkaran ekip, farklı enkazlarda buldukları para, ziynet eşyası ve elektronik cihazları da tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti.

Ekip üyelerinden maden işçisi Recep Akgöz, AA muhabirine, herkesin deprem bölgesinde canla başla çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirten Akgöz, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımız, dernekler, sivil toplum örgütleri, firmaların, iş makineleriyle deprem sahasında olduklarını gördük." dedi.

Bir daha böyle bir depremin yaşanmamasını temenni eden Akgöz, "Çünkü çok zor bir durum. Oraya giden bilir, yaşayan bilir. Oradaki insanların durumunun çok kötü olduğunu gördük. Onlarla birlikte bu acıları biz de yaşadık. Rabb'im bir daha bizlere depremi yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Akgöz, arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları makine ve ekipmanları Bayat Belediyesine hibe ettiklerini sözlerine ekledi.





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