Sungurlu'dan afet bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşların katkılarıyla toplanan 1 tır yardım malzemesi daha afet bölgesine ulaştırıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Sungurlu Kaymakamlığınca başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.
Kampanya kapsamında vatandaşlardan temin edilen bir tır odun, kömür ve gıda maddeleri, bir iş insanının tahsis ettiği tırla afet bölgesine gönderildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.