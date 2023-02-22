Çorumlu kadınlar depremzedelere mantı ve çorbalık üretiyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇORUM (AA) - CAHİT EMRALİ - Çorum'da bulunan Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, depremzedeler için 24 saat mantı ve çorbalık üreterek afet bölgesine gönderiyor.

İlçede 2016'da 7 ev kadınının bir araya gelerek kurduğu kooperatif, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ticari üretime ara vererek afet bölgesi için mesai yapmaya başladı.

İlk etapta hazırda bulunan unlu mamulleri özel araçla afet bölgesine ulaştıran kadınlar, depremzedeler için üretimi üç vardiyaya çıkardı.

Emekleriyle kurdukları kooperatifi depremzedeler için üretim merkezine dönüştüren kadınlar, afetin yaraları sarılana kadar depremzedeler için üretim yapmayı planlıyor.

Kooperatif başkanı Havva Özata, AA muhabirine, depremin ilk günü harekete geçtiklerini, afet bölgesine birer minibüs dolusu kıyafet ve temel gıda ile mantı ve un gönderdiklerini söyledi.

Kooperatifte 24 saat depremzedeler için çalıştıklarını belirten Özata, "Bugüne kadar bir ton mantı, 500 kilogram çorbalık hazırlayıp deprem bölgesine ulaştırdık. Üretimimizi kaymakamlıkla koordineli olarak sürdürüyoruz." dedi.

Vatandaşların kaymakamlığa getirdiği unlardan da kullandıklarını dile getiren Özata, "Sungurlu Kaymakamlığının yardım kampanyasında biriken unların bir kısmıyla deprem bölgesinde tüketilmek üzere çorbalık yapıyoruz. Bunun yanı sıra tüm personelimiz 24 saat süresinde afet bölgesine ulaştırılmak üzere mantı üretimine devam ediyor." diye konuştu.

Depremzedelerle gönül köprüsü kurmaya gayret ettiklerini vurgulayan Özata, "Ürettiğimiz mantı ve çorbalıklar kaymakamlık aracılığıyla belli dönemlerde afet bölgesine gönderiliyor. Kooperatif olarak tüm ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.





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