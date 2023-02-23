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Çorum'da pilates salonunda başlayan iyilik hareketiyle depremzedelere 73 ev tahsis edildi

AA

Çorum'da pilates salonunda başlayan iyilik hareketiyle depremzedelere 73 ev tahsis edildi

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum'da depremzede ailenin çocuklarına kıyafet temin etmek için başlayan yardım çağrısı, iki haftada yüzden fazla gönüllünün yer aldığı, eşyalı 73 evin tahsis edildiği iyilik hareketine dönüştü.

Pilates salonu sahibi Serap Ünal, bir üyesinin komşusuna gelen depremzede ailenin çocukları için kıyafet desteği istemesi üzerine sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine depremzede aileye yardım etmek isteyen üyeler, pilates salonuna çok sayıda kıyafet getirdi.

Bu sırada kimi üyelerin de kullanılmayan evlerini depremzedelere açabileceklerini söylemesi üzerine, salona kıyafet almak için gelen depremzedeler, gönüllülerin evlerine yönlendirildi.

Kıyafet yardımı ve eve yerleştirmeler hızlanınca 6 kişilik ekip kurarak görev dağılımı yapan Ünal, içinde eşyası olmayan evler için de çevresinden eşya toplamaya başladı.

Çorum Belediyesinin araç ve iş gücü desteği verdiği, nakliyecilerin ücretsiz eşya taşıdığı, 20 lise öğrencisinin destek verdiği çalışma sonucunda, kente gelen yüzlerce depremzede için 73 eşyalı yuva kuruldu.

Evlere yerleştirilen depremzedelerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçları da aynı ekip tarafından karşılandı.

Pilates çalışmalarına ara vererek, salonu yardım faaliyetleri için tahsis eden Ünal, yakın arkadaşlarıyla birlikte yüzlerce depremzedeye yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ünal, AA muhabirine, ilk başta kıyafet yardımıyla başlayan yardım faaliyetinin bir günde onlarca gönüllünün katıldığı bir gönüllülük hareketine dönüştüğünü söyledi.

Spor salonu üyeleri ve gönüllülerle büyüdüklerini, bir öğretmen üyesinin 20 öğrencisiyle kendilerine destek verdiğini, bir üyesinin eşyalı 5 evini depremzedelere tahsis ettiğini belirten Ünal, "İlk eve yerleştirmemiz bu şekilde başladı. Daha sonra bazı gönüllüler boş evlerinin olduğunu, bazıları da fazladan ev eşyalarının olduğunu söylediler ve bu süreç hızlı bir şekilde ev düzmeye geçti. Bu arada yaptığımız yardımlar duyulunca depremzedeler buraya gelmeye başladı." dedi.

- "Depremzedelerin eksiklerini ihtiyaçlarını takip ediyoruz"

En çok, eşyaların bir evden diğerine taşınması sürecinde zorlandıklarını, Çorum Belediyesinin araç ve iş gücü desteğinin sorunu çözdüğünü bildiren Ünal, "Çekirdek kadro olarak 6 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. Bunun dışında yüzlerce insan taşımada, kolilemede, eşya bulmada yardım etti. Yetmiş üç ev kurduk ama bunun dışında başka evlere yerleşen depremzedelere de eşya takviyesinde bulunduk. Yetmiş üç eve aileleri yerleştirdik, yüzlerce insanı evlere yerleştirmiş olduk. Depremzedelerin takibindeyiz, eksiklerini ihtiyaçlarını takip ediyoruz." diye konuştu.

Ünal, deprem felaketinden çok etkilendiğini, bir insan olarak kayıtsız kalamadığı için yardım faaliyeti yürüttüğünü sözlerine ekledi.

- Depremzedenin "Geçen hafta biz de evimizde oturmuş çay içiyorduk..." sözünden etkilendiler

Ekip üyelerinden Emre Çakar da "Yardım almak için buraya gelen bir ağabey vardı, kıyafet seçerken ağlamaya başladı. Ne olduğunu sorduğumda, 'Geçen hafta biz de evimizde oturmuş çay içiyorduk, her şeyimiz vardı ama şimdi hiçbir şeyimiz yok. Geldik buradan kıyafet alıyoruz.' demesinden çok etkilendim. Lütfen boş evi olan herkes evlerini ilgili kurumlara versin, depremzedelere yardımcı olsun lütfen." ifadelerini kullandı.

Ekip üyelerinden Filiz Uygar Arslan ise depremzedeler için yardımların toplandığı TSO Fuar Kompleksi ile Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda birkaç gün gönüllü olarak çalıştığını anlattı.

Daha sonra Serap Ünal ile birlikte depremzedelere ev tedarik etmeye başladığını aktaran Uygar, şunları kaydetti:

"Depremzede ailelerle yoğun bir bağ kurduk. Hatta bir aile ileride Çorum'a dönüp bize çiğ köfte yoğurma sözü verdi. Güzel anlardı. Çok ağladık ama bu ağıt bizde bir yaraya merhem olma motivasyonu sağladı. Çığ gibi büyüyen bu yardım kampanyasında çok insanın emeği var. Bir bidon turşusunu bağışlayan da evini bağışlayan da çok değerliydi. Çok güzel bir ülkeyiz, bunu gördük."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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