Boğazkale'den deprem bölgesine 2 karavan gönderildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde vatandaşlardan toplanan bağışlarla yaptırılan 2 karavan, afet bölgesinde AFAD görevlilerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için Boğazkale ilçesinde yardım seferberliği başlatıldı.

Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Belediyesince yürütülen yardım kampanyasında toplanan insani yardımlar, tırlarla afet bölgesine gönderildi.

Kaymakamlık ayrıca, afet bölgesindeki barınma ihtiyacını gözeterek, depremzedelerin konaklaması için yaşam karavanı kampanyası başlattı.

İlçedeki kurumların ve vatandaşların bağışlarıyla oluşturulan bütçeyle 2 karavan yaptırıldı.

Karavanlar, bir tıra yüklenerek afet bölgesinde görevli AFAD ekiplerine teslim edildi.

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