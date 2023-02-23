Çölyak hastası depremzedelere glütensiz gıda ulaştırmak için çalışıyorlar

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin çeşitli illerindeki çölyak dernekleri, kurdukları haberleşme ağı üzerinden deprem bölgesindeki hastalara glütensiz gıda ulaştırmak için çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu ve sivil toplum kuruluşları ile dernekler arasında başlatılan kampanyalar sayesinde afet bölgesine yardım malzemeleri gönderiliyor.

Çölyak hastalarının glüten içeriği nedeniyle gıda yardımlarından yeterince faydalanamaması üzerine Türkiye genelindeki çölyak dernekleri harekete geçti. Dernek başkanları, kendi aralarında kurdukları haberleşme ağı üzerinden afet bölgesindeki çölyak hastalarının ihtiyaçlarını belirledi.

Deprem bölgesindeki yöneticilerin talepleri doğrultusunda diğer illerdeki çölyak derneklerince üretilen ya da tedarik edilen glütensiz ürünler, depremzede çölyak hastalarına ulaştırılıyor.

Çorum Çölyak Derneği de afet bölgesinden gelen talebe göre glütensiz mantı, erişte, kurabiye ve ekmek üretiyor.

Dernek başkanı Fatma Müjgan Demir, AA muhabirine, Türkiye'deki çölyak derneklerinin deprem bölgesindeki hastalar için seferber olduğunu, glütensiz ürünlerin hızla afet bölgesine gönderildiğini söyledi.

Çölyak hastaları için glütensiz beslenmenin önemini vurgulayan Demir, "Yaşanan afetlerde glütensiz gıdalara ulaşmakta büyük zorluk çekilmektedir. Ülkemizde tüm çölyak dernekleri ve Çorum Çölyak Derneği olarak afet bölgesine glütensiz ürün desteği sağladık. Derneğimizin mutfağında ürettiğimiz ekmek, simit, poğaça, kurabiye gibi ürünleri gönderdik. Şimdi de glütensiz mutfağımızda erişte, mantı ve atıştırmalık ürünler üretip gönderime hazırlıyoruz." diye konuştu.

- "Bütün dernekler özverili şekilde işin içinde yer aldı"

Çölyak dernekleri arasında bir haberleşme ağı bulunduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Afet bölgesindeki çölyak derneği başkanı arkadaşlarımızdan edindiğimiz ihtiyaca göre Türkiye genelindeki dernekler olarak hep birlikte destek oluyoruz. Türkiye çölyak dernekleri olarak bir sosyal ağımız var. Buradan hem iletişim sağlıyoruz hem birbirimizden deprem bölgesi için nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Deprem bölgesindeki arkadaşlar bize hangi bölgede ekmeğe, makarnaya ihtiyaç olduğunu bildirdiler. Diğer dernek başkanları da her birimiz bir parçaya paydaş olarak o bölgenin ihtiyaçlarını karşıladık. Bütün dernekler özverili şekilde işin içinde yer aldı. Gerek glütensiz ürün üreten firmalardan sipariş edilerek gerekse dernekler glütensiz mutfaklarında üretim yaparak gönderdi. Bu şekilde oradaki ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz."



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