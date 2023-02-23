Çorum Belediyesinden Elbistan'daki "Yeniden Hayat Lokantası"na baklava-börek desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden etkilenenler için kurulan "Yeniden Hayat Lokantası"na destek olmak amacıyla baklava ve börek üretimine başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afşin ilçesindeki çalışmaları incelemek üzere gittiği Kahramanmaraş'ta, fahri Çorumlu unvanı verilen şef Ömür Akkor ve iş insanı Ömer Seyfi Aktülün'ün Elbistan'daki "Yeniden Hayat Lokantası"nı da ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalardan etkilenen Aşgın, Yeniden Hayat Lokantası aracılığıyla depremzedelere dağıtılması için Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde kentin meşhur hamur işi yiyeceklerinden hazırlanması talimatını verdi.

Merkezdeki eğitimci ve gönüllüler, kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak Çorum baklavası ve su böreği üretimine başladı.

Kadın Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceleyen Aşgın, gazetecilere, 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından Çorum'da yardım seferberliği başlatıldığını, afet bölgesine yüzlerce tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Üç kez deprem bölgesine gittiğini belirten Aşgın, son olarak Elbistan'ı ziyaret ettiğini, burada şef Ömür Akkor'un lokantasını inceleme fırsatı bulduğunu aktardı.

Akkor'a Çorum gastronomisine verdiği katkı nedeniyle "fahri hemşehrilik beratı" verdiklerini hatırlatan Aşgın, "Çorumlu olarak Ömür Akkor kardeşimizle gurur duyuyoruz. Orada bir kafeyi kiralayıp lokantaya dönüştürmüş, Elbistanlı depremzede kardeşlerimize her gün binlerce kişilik yemek ikram ediyor. İkinci ve üçüncü şubeleri açmanın telaşında." dedi.

Görüşmede Akkor'un, farklı yerlerden farklı lezzetlerin geldiğini söylemesi üzerine daha önce Çorum'un baklavası ve su böreğinden övgüyle bahsettiğini hatırladığını dile getiren Aşgın, "Şefimiz Türkiye'nin en iyi baklavasının, su böreğinin Çorum'a ait olduğunu daha önce söylemişti. Bunun üzerine Çorumlu hanımefendilerle organize olduk. O mahir ellerini depremzede kardeşlerimiz için harekete geçirsinler istedik, baklava ve su böreği üretimine başladık." diye konuştu.

Hazırlanan baklava ve böreklerin yarın Elbistan'a gönderileceğini dile getiren Aşgın, gelecek hafta da bölgeye tarhana ve kuru mantı göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.







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