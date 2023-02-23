Çorum'da iş yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak'taki plastik poşet ve kağıt bardak gibi malzemelerin toptan satışının yapıldığı iş yerinden duman yükseldiği ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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