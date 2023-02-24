Oğuzlar HEM'de depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) depremzedeler uyku tulumu üretiliyor.
Oğuzlar HEM Müdürü Mustafa Fındık, AA muhabirine, depremin ilk günü kumaş ve makineleri temin ederek, depremzedeler için tam kapasite üretime başladıklarını söyledi.
Usta öğretici ve kursiyerlerin depremzedeler için ilk olarak bere, eşofman takımı, çocuk takımları ve battaniye diktiklerini anlatan Fındık, ardından uyku tulumu üretmeye başladıklarını belirtti.
Ürettikleri kıyafetleri afet bölgesine gönderdiklerini dile getiren Fındık, tulumları da tamamlayarak bir an önce depremzedelere ulaştırmak istediklerini kaydetti.
Usta öğretici Aysel Karaboya ise depremin ilk gününden itibaren çalışmalara başladıklarını, kursiyerlerle mesai gözetmeksizin çalıştıklarını vurguladı.