Çorum'dan Afşin'e altyapı ve temizlik desteği

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından altyapı ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için Afşin ilçesine 10 araç ile 21 personel daha gönderdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekip ve araçları belediye binası önünden Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine uğurladı.

Aşgın, gazetecilere, Çorum Belediyesine bağlı ekiplerin zor şartlara rağmen Afşin'de hayatın normale dönmesi için gayretle çalıştığını söyledi.

Afşin'de çalışmaların kalıcı çözümler üretme aşamasına geçtiğini belirten Aşgın, "Öngörümüz şu ki en az 2-3 ay daha Afşin'de hayatın normalleşmesiyle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Orada yapılması gerekenleri, orada yaptığımız toplantıda tespit ettik. İkinci aşamayla ilgili ilk parti araçlarımızı ve arkadaşlarımızı yolcu ediyoruz." dedi.

Deprem bölgesinde elektrik, doğal gaz ve şebeke suyunun tamamen ilk kez Afşin'de verildiğini aktaran Aşgın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koordinatörlüğünde Afşin'de önemli başarılara imza attıklarını kaydetti.

Aşgın, şöyle konuştu:

"Bu araçlarla su kayıp kaçaklarını tespit edip tamiratını yapacaklar. Yalnızca şebeke suyunun verilmesi için arkadaşlarımız 117 noktada çalışma yaptı ve su verildi. Daha önce iki çöp toplama aracı göndermiştik. Afşin'in çöpleri iki haftadır Çorum Belediyesi tarafından toplanıyor. Artık yol ve kaldırım süpürme araçlarını da hayatın normalleşmesi için oraya göndermemiz lazım. İki yol ve kaldırım süpürme aracı gönderiyoruz. Kısa süre içinde Afşin'i tozdan, topraktan kurtaracağız. Yolların tamir edilmesi, asfalt dökülmesi için üç kamyon gönderiyoruz. Ekipleri taşıyacak araçlarımızla 10 aracı 21 personelle yola revan ediyoruz."

Aşgın, Çorum halkının depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarında da seferber olduğunu sözlerine ekledi.



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