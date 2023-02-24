İskilip'te "Ceviz Ormanı Projesi" hayata geçiriliyor

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde "Ceviz Ormanı Projesi"nin hayata geçirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait Erenler Mahallesi'ndeki atıl araziye bin ceviz fidanı dikileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Sülük, üretken belediyeciliği önemsediklerini vurguladı.

Ceviz Ormanı Projesi ile ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Sülük, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılına ithafen atıl durumdaki arazimize ilk etapta bin fidanlık Ceviz Ormanı Projemizi hayata geçiriyoruz. İlçemizin hem bugününe hem geleceğine katkısı olacağını düşündüğümüz projemiz hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.





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