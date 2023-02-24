Osmancık Belediyesi Afşin'e seyyar aşevi gönderdi

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık Belediyesi depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine seyyar aşevi ile 10 personel gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler için Osmancık ilçesinde yardım seferberliği sürüyor.

Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, AA muhabirine, Afşin'e 10 personelle gönderilen seyyar aşevinde depremzedeler için üç öğün bin kişilik yemek verileceğini söyledi.

Osmancık ilçesinden afet bölgesine 22 tır yakacak ile 21 tır temel ihtiyaç malzemesi de ulaştırıldığı anlatan Eskiadam, "Osmancık Belediyesi 2 kamyon, 1 ekskavatör, 1 su tankeri, 1 çöp aracı ve 7 personel ile enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermektedir. Arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personelimiz görevlerini tamamlayarak ilçemize dönmüştür." dedi.





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