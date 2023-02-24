Çorum'da muhtarı öldürüp babasını yaralayan eski muhtar tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla köy muhtarını öldürüp babasını yaralayan eski köy muhtarı tutuklandı.
Akçalı köyünde tabancayla ateş ederek muhtar Mesut Uzunkaya'yı öldürüp babası Turan Uzunkaya'yı yaraladıktan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan İsmail E'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayda hayatını kaybeden Mesut Uzunkaya'nın cenazesinin köy mezarlığında toprağa verildiği, Turan Uzunkaya'nın tedavisinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.
Akçalı köyünde dün çıkan tartışmada, eski muhtar İsmail E'nin tabancayla ateş açtığı muhtar Mesut Uzunkaya (42) ölmüş, babası Turan Uzunkaya (79) yaralanmıştı.