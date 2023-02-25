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Çorum'da arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü

AA

Çorum'da arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi, arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.F. (22), A.S.S. (21), A.S. (21) ve Seyit Abdulbaki E. (21), A.S'nin babasına ait Abdalata köyündeki bağ evinde içki içtikleri sırada, H.F'nin elindeki tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Seyit Abdulbaki E'ye isabet etti.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulan Seyit Abdulbaki E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyit Abdulbaki E'nin cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

H.F, A.S.S. ve A.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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