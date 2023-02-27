Çorum'da 2 grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kadeş Barış Meydanı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Irak uyruklu oldukları öğrenilen Jameel Khaırı A. (25) ve Ali Abbas F. (20) bıçakla yaralanırken, Hayder N'nin (19) de darp sonucu kolu kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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