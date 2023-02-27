Çorum'da otomobilde silahla vurulan 2 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilde silahla ateş edilen 2 kişi yaralandı.

Bahabey Caddesi'nde 2 kişinin yaralı halde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralandıkları belirlenen Yiğit K. (20) ve Uğur K. (27), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, Yiğit K. ve Uğur K'nin, Kale Mahallesi Mürsel Sokak'ta 06 DGB 813 plakalı otomobilde, tartıştıkları Umut Ş'nin silahla ateş etmesi sonucu yaralandıkları ve araçtan kaçarak Bahabey Caddesi'ne geldikleri belirlendi.

Saldırının ardından yaralılara ait araçla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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