Çorum'dan 49 gönüllü berber ve kuaförden Afşin'deki depremzedelere ücretsiz hizmet

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'dan deprem bölgesine giden 49 gönüllü berber ve kuaför, depremzedelere ve bölgedeki kamu görevlilerine ücretsiz hizmet verdi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası öncülüğünde, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası'nın desteğiyle 49 gönüllü berber ve kuaför, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koordinatör olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gitti.

Berber ve kuaförler, burada hem depremzedelere, hem de arama kurtarma ve yardım çalışmalarını yürüten görevlilere ücretsiz saç kesimi yaptı.

Ekip ayrıca, tıraş ettikleri kişilere temizlik hijyen seti, çocuklara da oyuncaklar dağıttı.

Vali Mustafa Çiftçi, çadır kentte bir araya geldiği gönüllü berber ve kuaförlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.