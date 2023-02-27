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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, depremzedenin nikahını kıydı

AA

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, depremzedenin nikahını kıydı

ÇORUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'dan Çorum'a gelen depremzede, burada yaşayan nişanlısıyla dünyaevine girdi.

Adıyaman'da ikamet eden 25 yaşındaki Seher Kuşcu, depremin ardından ailesiyle Çorum'a gelerek, nişanlısı Emre Çimen'in evine konuk oldu.

Burada evlilik kararı alan çift, nikah işlemleri için Çorum Belediyesi'ne başvurdu.

Çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Aşgın imzaların atılmasının ardından gelin ve damada Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve kahve fincanı takımı hediye etti.

Aşgın, Nikah Sarayı'ndaki nikah töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak depremzedelerin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çifti tebrik eden Aşgın, "Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Hayatın devam etiğini, normalleştiğini göstermesi bakımından önemli bir nikah. Depremde çok büyük acılar çekildi ancak bu şekilde güzellikleriyle de hayat devam edecek. Genç çiftimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Seher Kuşcu da buruk bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Deprem sırasında Adıyaman’daydım. Çok zor günler geçirdik ancak her şeye rağmen güçlüklerin üstesinden geldik." diye konuştu.

Damat Emre Çimen ise yaz döneminde düğün yapmayı planladıklarını, deprem nedeniyle nikah yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Deprem nedeniyle üzgün olduklarını ancak diğer yandan hayatın devam ettiğini vurgulayan Çimen, nikah kıymasından dolayı Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti.



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