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Çorum'da gönüllüler, kurdukları "Gün Birlik Günü" grubuyla depremzedeler için seferber oldu

AA

KEMAL CEYLAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'da cep telefonlarındaki haberleşme ağında kurdukları "Gün Birlik Günü" grubunda bir araya gelen gönüllüler, deprem bölgesine insani yardım gönderilmesi ve kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriyor.

Çorum'da gönüllüler, kurdukları "Gün Birlik Günü" grubuyla depremzedeler için seferber oldu

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'da cep telefonlarındaki haberleşme ağında kurdukları "Gün Birlik Günü" grubunda bir araya gelen gönüllüler, deprem bölgesine insani yardım gönderilmesi ve kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriyor.

Kentte mobilyacılık yapan Fatih Erdal, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çevresindeki hayırsever esnaf arkadaşlarıyla bir haberleşme ağı üzerinden, "Gün Birlik Günü" adlı grup kurdu.

Gruptaki gönüllü sayısının 1500'e yaklaşması ve ilk andan itibaren yüklü miktarda yardım malzemesi toplanması üzerine Erdal, 4 arkadaşıyla ekip kurarak çalışmaları hızlandırdı.

Çorum Belediyesinden alınan ihtiyaç listesine göre yardım yapmak isteyenleri yönlendiren ekip, gelen malzemeleri de tasnifleyerek tırlarla afet bölgesine ulaştırdı.

Grubun kurucusu Fatih Erdal, AA muhabirine, depremin ardından "Biz de elimizden geleni yapmalıyız" düşüncesiyle harekete geçtiklerini, düşündüklerinden çok daha fazla gönüllüyle düşündüklerinden çok daha fazla yardım yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Gruptaki hemen herkesin imkanları dahilinde depremzedeler için seferber olduğunu vurgulayan Erdal, "Asrın felaketi başımıza geldiğinde bir vatandaş olarak devletimizin yanında olmamız gerektiği düşüncesiyle, 'Neler yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz' diye düşündük ve 'Gün Birlik Günü' adında grup kurduk. Bunu sadece mobilyacılar arasında yapmayı düşünürken, bir anda grubumuza işçisinden büyük yatırımcısına kadar birçok insan dahil oldu." diye konuştu.

Grubun hızla büyümesi ve farklı sektörlere yayılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Erdal, ilgili kurumlarla istişare yapıp öncelikleri belirlediklerini anlattı.

- Deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderdiler

Çok sayıda kişinin depremzedelere yardım etmek istediğine dikkati çeken Erdal, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızla devletimiz arasında köprü kurmuş olduk. Kimseden maddi talebimiz olmadı, kim ne yapabiliyorsa, kimin gücü neye yetiyorsa o kadar yardım yapması çağrısında bulunduk. İlk olarak gıda yardımıyla başladık. Sonra odun ve yakacak ihtiyacına yöneldik. Gruptaki gönüllülerimizin ulaştığı orman köylülerimiz bize tonlarca odun hazırladı. Yine gönüllü nakliyecilerimiz köylülerin hazırladığı odunları topladı. Sobalar da tedarik ederek bölgeye gönderdik. Çorum'a gelen depremzede vatandaşlarımıza da başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımız devam ediyor."

Devlete ve millete faydalı olmaya çalıştıklarının altını çizen Erdal, "Allah herkesten razı olsun. İhtiyaçları belirledikten sonra saat 01.00'de, 02.00'de gönüllü arkadaşlarımıza iş yerlerini açtırdık. Onlardan ihtiyaç malzemeleri tedarik edip belediyeye teslim ettik. Yardım malzemelerinin hızla toplanmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Erdal, deprem bölgesine odun, soba, gıda, kıyafet, bebek ve çocukların ihtiyaçları anlamında toplam 10 tır yardım malzemesi gönderdiklerini, ürünleri yerel esnaftan temin ettiklerini vurguladı.



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