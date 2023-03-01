Çorum'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, evinde sahte içki üretip sattığı belirlenen zanlıya ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 20 şişe sahte ile 26 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 20 litre etil alkol, 2 şişe içki aroması, 430 boş içki şişesi, sahte olduğu değerlendirilen yerli ve yabancı 541 bandrol ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.