Çorum'da 997 depremzede öğrenci öğrenim görüyor

ÇORUM (AA) - Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, deprem bölgesinden 997 öğrencinin kentteki okullarda eğitim gördüğünü bildirdi.

Kodek, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinden Çorum'a gelen okul çağındaki çocukların okuldan uzak kalmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığınca istedikleri illerdeki okullara nakledilmelerinin sağlandığını hatırlatan Kodek, şunları kaydetti:

"Son verilere göre 85 okul öncesi, 409 ilkokul, 330 ortaokul ve 173 de liselerde olmak üzere 997 depremzede öğrencimiz ilimizin çeşitli okullarında eğitim öğretime başladı. 689 öğrencimiz il merkezinde, 308 öğrencimiz ise ilçelerimizde öğrenim görüyor. Bir tek masum gülücük için canla başla çalışıyoruz. Öğrencilerimize gereken tüm desteği bu süreçte sağlayacağız. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, bu büyük deprem felaketin yaralarını, milletimiz ile dayanışma içerisinde saracağız."

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.