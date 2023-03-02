Çorum'un "Tarihi Meydan Projesi"ne DOKAP'tan 6 milyon 750 bin lira hibe

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ÇORUM (AA) - Çorum'un tarihi ve kültürel yapısını ayağa kaldırmak amacıyla hayata geçirilen Tarihi Şehir Meydanı Projesi'ne, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) 6 milyon 750 bin lira hibe desteği sağlayacağı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hibe desteği için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, protokol imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, 9 milyon 630 bin lira bütçeli projenin yüzde 70'inin DOKAP, kalan yüzde 30'unun da Çorum Belediyesi tarafından finanse edileceğini aktardı.

Projeyle şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı, yeni bir çekim noktası ve turizm güzergahı oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Tarihi şehir meydanını 14 bin 500 metrekarelik alanda yeniden ihya edeceğiz. Tarihi kültür yolu ile tarihi şehir meydanının birleşmesine yönelik projemizde, yürüyüş yolları, şehrin tarihi ruhuna uygun aydınlatmalar ve tarihi dokuyu ön plana çıkaran kent mobilyalarına kadar DOKAP bize ciddi bir destek vermiş olacak. 9 milyon 630 bin liralık projenin 6 milyon 750 bin lirası DOKAP tarafından karşılamış olacak. 2 milyon 880 bin liralık eş finansman da belediyemiz tarafından sağlanacak. Bundan sonra da yapacağımız projelerle şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldırmaya devam edeceğiz."

DOKAP Başkanı Gültekin ise Çorum'un önemli değerlere sahip bir şehir olduğunu, belediyenin projesiyle bu değerlerin turizme kazandırılacağını vurguladı.

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