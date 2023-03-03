Çorum'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan genç, tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de, husumetli olduğu kişilerle karşılaşan Çağdaş B. (22), şüphelilerin saldırısına uğradı.

Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Çağdaş B, yakındaki bir markete sığındı. İhbar üzerine markete polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince markette ilk müdahalesi yapılan Çağdaş B, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. ​​​​​​​

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