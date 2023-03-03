Çorum'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da cep telefonu mağazasının camını çekiçle kırarak cep telefonu çaldıkları belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Bahabey ve Nurettin Bey caddelerindeki cep telefonu mağazalarına, 2 Mart gecesi motosikletle gelen iki zanlıdan biri, çekiçle kırdığı vitrinlerin camından içeri girdi.

Mağazalardaki 21 cep telefonunu çalarak dışarı çıkan zanlı, motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen mağaza görevlilerinin vitrin camlarının kırık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını görmesi üzerine yaptığı ihbarla harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden zanlıların F.G. ve E.S. olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların iş yerinin vitrin camlarını çekiçle kırması ve içeriden cep telefonlarını almaları, mağazanın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.



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