İskilip'te 100. Yıl Ceviz Ormanı'na bin civarında fidan dikildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediyesince hayata geçirilen "Ceviz Ormanı Projesi" kapsamında oluşturulan 100. Yıl Ceviz Ormanı'na yaklaşık bin ceviz fidanı dikildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına ithafen Erenler Mahallesi'ndeki 29 dönümlük arazide vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

Sülük, gazetecilere, ceviz ağacının diğer meyve ağaçlarına göre bakımının hem daha kolay hem de önemli bir meyve olduğunu söyledi.

Fidanlardan 6 yıl sonra meyce alınabileceğini belirten Sülük, "Bundan sonra bu ormanın bakımı için personel görevlendirmesi yapacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana olduğu gibi yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin yeni 100 yılına yakışır 'Yüzüncü Yıl Ceviz Ormanı' ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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