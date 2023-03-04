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Depremzede genç, depremin izlerini tutkunu olduğu voleybolla silmeye çalışıyor

AA

Depremzede genç, depremin izlerini tutkunu olduğu voleybolla silmeye çalışıyor

ÇORUM (AA) - CAHİT EMRALİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Çorum'un Sungurlu ilçesine yerleşen 21 yaşındaki Oğuzhan Üstü, Sungurlu Belediyespor'un voleybol takımıyla birlikte antrenman yaparak, depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde esnaflık yapan, amatör olarak da voleybol oynayan Üstü, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evinin hasar alması nedeniyle, yakınlarının yönlendirmesiyle Sungurlu ilçesine geldi.

Burada tanıştığı kişilerden ilçede voleybol takımının bulunduğunu öğrenen Üstü, Sungurlu Belediyespor'a başvurarak, 12 yıldır voleybol sporuyla amatör olarak ilgilendiğini ve takıma katılmak istediğini söyledi.

Sungurlu Belediyespor Başkanı ve Voleybol Antrenörü Mustafa Özdemir, takıma kabul ettiği Üstü'ye forma ve spor malzemeleri hediye etti.

Takımla birlikte haftanın belli günleri antrenman yapan Üstü, gönül verdiği voleybol sporunu geliştirmeyi hedefliyor.

Üstü, AA muhabirine, depremden ailesiyle birlikte kurtulduklarını ve evleri zarar gördüğü için bir tanıdıklarının Sungunlu'da kullanmadıkları evine yerleştiklerini söyledi.

Depremden önce, iş yerinden arta kalan zamanlarda Elbistan Gençlik Merkezi'nde voleybol oynadığını belirten Üstü, "11-12 saat spor yaptığım oluyordu. Yani hayatım voleybolla geçti, voleybolla çok alakam var. Spor benim için bir hayat tarzı." dedi.

Sungurlu'da tanıştığı insanların burada voleybol oynamasına aracılık ettiğini belirten Üstü, "Mustafa hocamdan Allah razı olsun, kıyafetimi verdi, her türlü imkanı sundu. Spor yapmaya devam ediyoruz, çok şükür." diye konuştu.

Deprem nedeniyle zor günler yaşadığını anlatan Üstü, "İlk depremde hepimiz evdeydik. Zor kaçtık evden. Ondan sonraki depremde de tam çarşının göbeğindeydik. Her yer gözümün önünde dümdüz oldu, yıkıldı. Yani psikolojik olarak kafamız altüst oldu." ifadelerini kullandı.

Sungurlu'da iyi ağırlandıklarının altını çizen Üstü, şunları kaydetti:

"Bir müddet buradayız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Belediye olsun, kaymakamlık olsun, buranın insanları olsun muhteşem insanlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ben kendi çapımda oynayan bir insanım. On iki yıldır voleybolcuyum. Burada oynamaya devam ediyorum çok şükür."

Antrenör Mustafa Özdemir ise Oğuzhan Üstü'nün antrenmanlara katılma isteğini memnuniyetle kabul ettiğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Oğuzhan kardeşimiz de bize Elbistan'dan misafir olarak geldi. Daha önce Elbistan'da voleybol oynamış yetenekli bir kardeşimiz. Biz de onu Sungurlu'ya transfer ettik. Burada kaldığı müddetçe antrenmanlarımıza katılacak"

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