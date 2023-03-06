Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 28 şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce 27 Şubat-6 Mart arasında yapılan çeşitli uygulamalarda, hakkında arama kararı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çeşitli çalışmalar yürütüldü.
Şok uygulamaların yanı sıra şüphe ve ihbar üzerine yürütülen araştırma ve çalışmalar neticesinde 1346 kişi üzerinde GBT kontrolü yapan ekipler, hakkında arama kararı bulunan 28 şüpheliyi yakaladı.
Uygulamalarda ayrıca 6 tabanca, 6 tüfek, 2 kesici ve delici alet, 34 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.