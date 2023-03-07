İzmir'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Serkan Özten'in cenazesi, Çorum'da toprağa verildi.

Kazım Dirik Mahallesi'nde komşusu C.Y'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özten'in cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'a getirildi.

Uzman çavuş olan Özten'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

Cenazeye Özten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu katıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde dün Serkan Özten (32), daha önce kavga ettikleri belirtilen üst kattaki komşusu C.Y. (30) tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurulmuş, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özten, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.Y. ve kardeşi S.Y, tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.