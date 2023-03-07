İzmir'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi

ÇORUM (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Serkan Özten'in cenazesi, Çorum'da toprağa verildi.
Kazım Dirik Mahallesi'nde komşusu C.Y'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özten'in cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'a getirildi.
Uzman çavuş olan Özten'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.
Cenazeye Özten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu katıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde dün Serkan Özten (32), daha önce kavga ettikleri belirtilen üst kattaki komşusu C.Y. (30) tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurulmuş, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özten, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.Y. ve kardeşi S.Y, tutuklanmıştı.