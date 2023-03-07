Görev başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görev başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

AA

Görev başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM/TOKAT (AA) - Çorum'da görevi başında dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren komiser yardımcısı Mesut Aydın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi.

Evli ve bir çocuk babası Aydın'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak 9 yıldır görev yaptığı Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirildi.

Törende polis memuru için saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ın dürüstlüğüyle, samimiyetiyle, vatana ve milletine bağlılığıyla göz dolduran, örnek bir insan olduğunu söyledi.

Aydın'ın görev süresince emeğini, bilgisini, tecrübesini polis teşkilatından esirgemediğini belirten Gülser, "Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. Çok sevdiği özel harekat üniformasını bıraktığında çağırmıştım. Kendisinden sadece tecrübesini memurlarımızla paylaşmasını istemiştim. Kendisine verilen hiçbir görevi yüksünmeden yapan, gayretiyle her zaman öne çıkan örnek bir şahsiyetti. Teşkilatımıza katkısı çoktur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Gülser, daha sonra Aydın'ın eşi Tülin ve oğlu Mert Aydın'a başsağlığı diledi.

Törene Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile polis memurunun mesai arkadaşları katıldı.

Çorum'daki törenin ardında kara yolu ile memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çerkezfındıcak köyüne götürülen Aydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, köy camisinde hazırlanan alana konuldu.

Cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, polis memurunun yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin cenazesi Çorum'da defnedildi
YEREL HABERLER İzmir'de pompalı tüfekle vurularak öldürülen kişinin ...
Kavgada öldürülen uzman çavuş, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kavgada öldürülen uzman çavuş, toprağa verildi
Çorum'da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çorum'da kalp krizi geçiren komiser yardımcısı ...
Çorum'da görevi başında rahatsızlanan komiser yardımcısı, hastanede vefat etti
YEREL HABERLER Çorum'da görevi başında rahatsızlanan komiser ...
Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 28 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 28 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.