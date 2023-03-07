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İskilip Belediyesi gıda işletmelerini denetliyor

AA

İskilip Belediyesince yaklaşan ramazan ayı nedeniyle gıda işletmelerine yönelik denetimlere başlandığı bildirildi.

İskilip Belediyesi gıda işletmelerini denetliyor

ÇORUM (AA) - İskilip Belediyesince yaklaşan ramazan ayı nedeniyle gıda işletmelerine yönelik denetimlere başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde gıda üretimi ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen iş yerlerinin yetkililerce uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, gıda ürünlerinin sağlıklı ve temiz koşullarda halka ulaşmasını önemsediklerini bildirdi.

Denetimleri yoğunlaştırdıklarını, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini aktaran Sülük, "Vatandaşlarımızın halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda, Alo 174 Gıda Hattı ve Alo 153 Zabıta Hattı’na şikayetlerini bildirmelerini rica ediyoruz. İlçemizdeki yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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