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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskilip'te ana sınıfı öğrencilerine itfaiye teşkilatı anlatıldı

AA

İskilip'te ana sınıfı öğrencilerine itfaiye teşkilatı anlatıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İskilip Anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiye araçları da tanıtıldı.

İtfaiye eri Ramazan Akkulak, öğrencilere itfaiye teşkilatının ne olduğu, ne işe yaradığı ve insan yaşamındaki önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı da ana sınıfı öğrencilerine anlatıldı.


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