İskilip'te ana sınıfı öğrencilerine itfaiye teşkilatı anlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik mesleği anlatıldı.

İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İskilip Anaokulu iş birliğinde yapılan etkinlikte öğrencilere itfaiye araçları da tanıtıldı.

İtfaiye eri Ramazan Akkulak, öğrencilere itfaiye teşkilatının ne olduğu, ne işe yaradığı ve insan yaşamındaki önemi hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, telefonla kime, nasıl ihbarda bulunulacağı da ana sınıfı öğrencilerine anlatıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.