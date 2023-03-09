Dodurga'da vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde katılımcılara, temel ilk yardım bilgisi ve olası afetlerde hayatta kalmak için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Eğitimde felaketlerin değil, ihmal ve tedbirsizliğin ölümlere neden olduğuna dikkati çekildi.

Eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdogru, İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Tekin, İlçe HEM Müdürü Ertan Şimşek de katıldı.

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