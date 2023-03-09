Sungurlu'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör sürücüleri, trafikte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında Kemallı köyü yolunda traktör sürücüleriyle bir araya geldi.

Eğitimde, traktörde robs demiri ve kabin, römorkta ise reflektör kullanımının trafik ve sürücünün can güvenliği açısından önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, eğitimin ardından sürücülere reflektör dağıttı.

İlçede traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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