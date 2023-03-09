Sungurlu'da okul sporları grup müsabakaları başladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Okul Sporları Grup Müsabakaları başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıllık aranın ardından takımlar halinde yeşil sahaya çıkan öğrenciler, ilk iki sıraya yerleşerek ilçelerini Çorum'da düzenlenecek müsabakalarda temsil etmek için mücadele veriyor.

Organizasyon kapsamında Yavuz Selim Karaman Ortaokulu ile Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu öğrencileri, Sungurlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ardından okul sporlarının ilk kez bu yıl yapılmaya başlandığını söyledi.

Sungurlu'da öğrencilerin futbol ve futsal branşlarında mücadele ettiklerini anlatan Aktaş, "Futbol branşında 4 takım mücadele ediyor. 25 Mart'ta başlayacak futsal branşında ise 5 kız, 9 erkek olmak üzere 14 takım mücadele edecek. Her iki branşta da ilk iki sırada yer alan takımlarımız, il genelinde düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazanacak." dedi.





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