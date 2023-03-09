Sungurlu'da öğrencilerin sportif yetenekleri belirleniyor

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri arasında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında sportif yetenek taraması devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçedeki öğrenciler, Mahmut Atalay Spor Salonu'nda çeşitli testlere tabi tutuluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı taramada, yeteneği olduğu belirlenen öğrenciler ilgili branşlara yönlendiriliyor.

Aktaş, AA muhabirine, yeteneğin genç yaşta keşfedilmesinin sporcunun başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

Yaklaşık 500 öğrencide tarama yaptıklarını belirten Aktaş, sonuçların Gençlik ve Spor Bakanlığınca değerlendirileceği, yetenekli olduğu belirlenenlerin eğitime alınacağını kaydetti.

Aktaş, önceki taramalarda tespit edilen 60 öğrencinin kendi branşında eğitimlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.





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