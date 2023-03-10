Sungurlu'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerince Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan denetim noktasında araç ve sürücüleri inceledi.

Trafik güvenliğinin yanı sıra ilçenin huzur ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan denetime Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Denetimler sırasında durdurulan araçlar kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelenirken, sürücü ve yolcularda da kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimlerde sürücü ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı konusunda da uyarıldı.





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