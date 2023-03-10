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Milli güreşçi Mert İlbars, 10 yıllık spor hayatına 12 şampiyonluk sığdırdı:

AA

Milli güreşçi Mert İlbars, 10 yıllık spor hayatına 12 şampiyonluk sığdırdı:

ÇORUM (AA) - CAHİT EMRALİ - Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağabeyinin teşvikiyle güreşe başlayan 21 yaşındaki Mert İlbars, 10 yıldır katıldığı Türkiye şampiyonalarının hepsinde birinci olarak 12 şampiyonluk elde etti.

İlkokul öğrencisiyken güreşçi ağabeyi Murat İlbars'ı izlemeye gittikçe güreşe merak saran Mert İlbars, 8 yaşında güreş eğitimine başladı.

Ağabeyinin de desteğiyle kısa zamanda güreşmeyi öğrenen Mert, 2013'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını elde etti.

İlerleyen yıllarda minikler, yıldızlar, 23 yaş altı ve gençler kategorilerinde müsabakalara çıkan Mert, katıldığı tüm şampiyonalarda birinci oldu.

Son olarak Çorum'da ocak ayında düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda final müsabakasında rakibini 8-0 yenen milli güreşçi, 12. Türkiye şampiyonluğunu elde etti.


- "Her zaman önceliğimiz olimpiyat"


Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da dereceleri bulunan Mert İlbars, AA muhabirine, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ağabeyinin antrenmanlarını izlerken güreş antrenörü Çelebi Bayır'ın kendisini keşfettiğini ve güreşmeyi öğrettiğini belirten Mert, "Bir yeteneğimin olabileceğini düşündü. Benimle özel olarak ilgilendi. İlerleyen zamanlarda benim için meslek haline geldi, hedeflerim olmaya başladı. Bu sene olimpiyat senesi. İlk önceliğim olimpiyat. Her zaman önceliğimiz olimpiyat. Allah nasip ederse bu sene benim için, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Bugüne kadar katıldığı tüm Türkiye şampiyonalarında birinci olduğunu vurgulayan Mert, ilk kez 2017'de katıldığı dünya ve Avrupa şampiyonalarında istediği dereceleri alamadığını, sonraki yıllarda ise ikincilik ve üçüncülük elde ettiğini anlattı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlandığına işaret eden milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Minikler, yıldızlar, 23 yaş altı, gençler kategorilerinde 12 kez üst üste Türkiye şampiyonu olmak nasip oldu. Hedefim olimpiyatlara gidebilmek. Milli takım kampı kısaydı ama güzel geçti. İmkanlarımız, yeme içme, antrenman, salon, milli takım kampları çok iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Çocukluktan beri asıl hedefim her zaman olimpiyat şampiyonluğu, olimpiyat madalyası. Kısa vadeli hedeflerim, önümdeki maç için neyse o. Bu saatten sonra her müsabaka benim için önemli. Her müsabakada en iyi dereceyi, yani şampiyonluğu almam lazım. Artık büyükler kategorisine geçtik. Şampiyonluğu alırsam olimpiyatlara gidebiliyorsunuz."

Güreş antrenörü Çelebi Bayır ise olimpiyat şampiyonluğu yolunda Mert İlbars'a güvendiğine işaret ederek, "Olimpiyat şampiyonu olacaktır inşallah, o yetenekte, o kararlılıkta, o azimde bir sporcu. Ülkemizin bayrağını en üst noktalarda dalgalandırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş da milli güreşçi Mert İlbars'ın başarılarının kendilerini ve ilçeyi gururlandırdığını dile getirerek, 12 Türkiye şampiyonluğunun önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

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