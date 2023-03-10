Sungurlu'dan kısa kısa

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde şebeke suyu altyapısının yenilenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin altyapı probleminin çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaların başladığını belirtti.

Şebeke suyu için kullanılan aspest boruların yerine polietilen boru kullanacaklarını Anlatan Şahiner, "İlçe genelinde uzun yıllardır içme suyunda yaşanan sıkıntıların önüne geçmek ve zararlı olan aspest boruların kaldırılarak yerine polietilen borularının konulmasına yönelik başlatılan çalışmada ilk kazma vuruldu. Söz vermiştik, sizi asbest borulardan kurtaracağız diye. Akçakent Mahallemizde ilk kazmayı vuruyoruz." ifadelerini kullandı.

- İstiklal Marşı'nı en güzel İrem Rana Özbekmez okudu

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda geçen yılın da birincisi olan Sungurlu Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İrem Rana Özbekmez, birinciliği elde etti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Yarışmada İrem Rana Özbekmez ilçe birincisi oldu.

Okul müdürü Rıza Güleçyüz, Özbekmez'e madalya vererek, elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti.



Güleçyüz, "İstiklal Marşı'mızın coşkusunu ve manevi ruhunu en güzel şekilde yansıtan öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

- Gençlik merkezi gönüllüleri depremzede çocukları eğlendiriyor

Sungurlu Gençlik Merkezi gençlik gönüllülerinin, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki çadır kentte kalan depremzede çocukları oyunlar oynayarak eğlendirdikleri bildirildi.

Gençlik Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü gençler deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine ulaşan gençler, burada kurulan çadır kentteki çocukların güzel vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.

"Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında deprem bölgesine giden gençler oyunlar oynadığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada, "Her daim depremzede ailelerimizin yanında olacağız, hediyeler götürmeye devam edeceğiz. Etkinliklerimiz artarak devam edecek. Depremzede çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Her ailenin acısını paylaştık, üzüntülerini ortak olduk. Tebessüm oluşturulmamış yüz kalmasın diye gençlik merkezi ailesi olarak bütün personelimizle fedakar şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.





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