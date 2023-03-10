Çorum'da çaldığı motosikleti internetten sattığı tespit edilen zanlı tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evin bahçe kapısını kırarak çaldığı motosikleti sosyal medyada sattığı tespit edilen ve yakalanan zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 16. Sokak'taki bir ikametten motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Kimliği belirlenen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının çaldığı motosikleti sosyal medya hesabından bir başkasına sattığı tespit edildi.

Çalıntı motosiklet, satın alan kişiden alınarak, sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlısının çalıntı motosiklet satışından elde ettiği para da motosikleti alan kişiye verildi.

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