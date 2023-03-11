Çorum'da tartıştığı komşusunu yaralayan kişi aynı silahla kendini vurdu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı komşusunu silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.



İnal köyünde ikamet eden Ömer F, eşiyle tarlasında çalıştığı sırada komşusu Nuh H. ile aralarında tartışma çıktı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan ikili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Nuh H, aracına giderek ruhsatsız tüfeğini aldı. Tüfekle ateş ederek Ömer F'yi yaralayan Nuh H, daha sonra aynı silahla kendi göğsüne ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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