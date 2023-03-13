Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle etkinlikler yapıldı.

Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Osman Yüztgenç, "Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü" konulu konferans verdi.

Öğrencilerin şiirleri ve oratoryo gösterisiyle devam eden programda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan tiyatro sahnelendi.

Törenin ardından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Durhasan Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, idareciler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Oğuzlar

Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Şehit Hüseyin Damar Konferans Salonu'ndaki etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, "Akif ve İstiklal Marşı" oratoryosu ve "12 Mart İstiklal Marşı Koreografisi" gösterileri sundu.

Müzik öğretmeni Mehmet Alp Döngeloğlu'nun hazırladığı 12 Mart Gençlik Korosunun "Mehmet Akif Marşları" dinletisiyle devam eden etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Belediye Başkanvekili Hasan Çoçak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile vatandaşlar katıldı.

- İskilip

Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ve Erenler İmam Hatip Ortaokulunca ortaklaşana düzenlenen etkinlikte, milli marşın yazıldığı dönem öğrenciler tarafından canlandırıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Erenler İmam Hatip Ortaoku Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törende öğrenciler tarafından İstiklal Marşı ile günün anlamına ilişkin şiirler okundu.

- Boğazkale

Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesinde'ki tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının sinevizyon gösterisiyle anlatıldığı etkinlikte öğrenciler milli marşın yazıldığı dönemi sahneledi.

Programı Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

- Dodurga

Dodurga Belediyesi Kültür Salonu'ndaki etkinlikte öğrenciler, koro halinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Öğrencilerin yarışma için yaptığı resimler de fuaye salonunda sergilendi.

Etkinliğe Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da katıldı. ​​​​​​​

- Sungurlu

Çorum'un Sungurlu ilçesinden Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine giden gönüllüler, burada İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünü depremzedelerle birlikte kutladı.

Sungurlu Gençlik Merkezi gönüllülerince "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında organize edilen etkinlikte depremzede çocuklar, çadırların önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

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