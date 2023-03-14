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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'dan kısa kısa

AA

Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışla ilçenin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Yağışın ardından Arifegazili köyünde ekili araziler de kar altında kaldı.

- İskilip'te "Destanlaşan Çanakkale" konferansı düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İskilip'te "Detanlaşan Çanakkale" konulu konferans gerçekleştirildi.

İskilip Müftülüğünce Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu konferans salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak tarihçi yazar Mustafa Turan katıldı.

Turan, sunumunda Çanakkale zaferini farklı yönleriyle anlattı.

Konferansa İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ile din görevlileri katıldı.

- Mecitözü'de konteyner seferberliği

Çorum'un Mecitözü Kaymakamlığınca deprem bölgesi için konteyner seferberliği başlatıldı.

Kaymakam Mustafa Atış, Mecitözü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu konferans salonunda muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, 6 Şubat'tan bu yana depremzedeler için yürütülen yardım çalışmaları değerlendirildi.

Atış, Mecitözü'nden deprem bölgesine bugüne kadar 3 tır gıda ve giyecek malzemesi, 1 tır bebek bezi, bebek maması ve hijyen ürünleri, 1 tır un, 2 tır su, 1 tır saman, 2 tır ısıtıcı, 11 tır yakacak ve 2 konteyner gönderildiğini söyledi.

Deprem sürecinde Mecitözü halkının elinden geleni yaptığını vurgulayan Atış, şunları kaydetti:

"Duyarlılıklarından dolayı bütün halkımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlercesi kullanılamaz hale geldi. On binlerce ailemiz kış mevsiminde evsiz kaldı. Biz de bu yaraları sarmak için depremden etkilenen vatandaşlarımıza sıcak bir yuva için odası, banyosu, mutfak ve tuvaleti olan konteyner evler göndermek için kKonteyner seferberliği hareketimizi başlatmış bulunuyoruz. Yine ilçe halkımızın konteyner seferberliğinde de üzerine düşeni yapacağından hiç şüphem yoktur."

Toplantıya Mecitözü Belediye Başkan Vekili Sadık Özkolukısa da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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