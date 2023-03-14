Çorum'da "14 Mart Tıp Bayramı" töreni düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile sağlık meslek kuruluşları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sobacı, törende yaptığı konuşmada, doktorların güç koşullara rağmen canını dişine takarak çalıştığını söyledi.

Depremler nedeniyle bu yıl 14 Mart'ı coşkuyla kutlayamadıklarını belirten Sobacı, depremlerde 448 sağlık çalışanının vefat ettiğini, 528 çalışanın ise yaralı olarak tedavi altına alındığını kaydetti.

Sobacı, deprem bölgesinde görevlerini özveri ile devam ettiren ve gönüllü olarak bölgede bulunan hekimlere teşekkür etti.

Törene Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Tabipler Odası Başkanı Dr. Özgür Koçak, hekimler ve sağlık personeli katıldı.

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